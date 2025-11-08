Байден сказал, что шаги Трампа позорят США в качестве страны

Бывший американский президент Джо Байден во время выступления на мероприятии Демократической партии в Омахе в штате Небраска обвинил нынешнего главу страны Дональда Трампа в том, что он позорит государство. Политик отметил, что президент США работает на народ, а не наоборот, сообщает ТАСС .

«Вы работаете на нас, а не только на миллиардеров и миллионеров. Я зол», — сказал Байден.

Он добавил, что в Соединенных Штатах демократия. Во время этого политического строя королей нет.

По словам Байдена, действия Трампа позорят Соединенные Штаты как государство.

Бывший президент обратил внимание на снос новым главой страны снос восточного крыла здания Белого дома. Байден сказал, что это отличный символ того, как Трамп действует по отношению к «своему государству, конституции, верховенству права, демократии».

Политик был президентом США с 2021 по 2025 год. Преемником Байдена стал Трамп.

