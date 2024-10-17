Байден поздравил Израиль с ликвидацией лидера ХАМАС
Президент США Байден сообщил о помощи Израилю при убийстве лидера ХАМАС
Президент США Джо Байден сообщил, что американские спецслужбы помогали Израилю при ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара, сообщает RT.
Байден в своем заявлении сослался на результаты исследования ДНК, которые подтвердили смерть Синвара.
«Это хороший день для Израиля, для США и для всего мира», — указал глава Белого дома.
Американский лидер также раскрыл информацию о прямом участии спецслужб США в ликвидации лидера палестинского движения, заявив, что он отдал приказ сотрудникам спецназа и разведке «работать бок о бок с их израильскими коллегами».
Ранее Израиль официально подтвердил убийство Синвара в ходе операции ХАМАС на юге сектора Газа 16 октября.