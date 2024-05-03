Байден отметил Всемирный день свободы печати обещанием новых санкций

сегодня в 22:31

Во Всемирный день свободы печати Байден пригрозил ввести новые санкции

Во Всемирный день свободы печати президент США Джо Байден пригрозил ввести новые санкции против тех, кто, по его мнению, угрожает независимой деятельности СМИ, пишет РИА Новости .

«Президент санкционирует действия против тех, кто пытается заглушить СМИ», — заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

По ее словам, Байден также призвал освободить арестованных журналистов по всему миру.

Глава Белого дома упомянул и находящегося под следствием в России по подозрению в шпионаже Эвана Гершковича.