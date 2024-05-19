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Байден обозвал Трампа неудачником, а в ответ услышал о своем низком IQ

Два кандидата на пост американского президента демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп выступили перед сторонниками. Также они обменялись взаимными оскорблениями, сообщает РБК .

У Байдена прошла встречу в Атланте (штат Джорджия). Действующий глава государства заявил, что на выборах на кону стоит демократия страны.

«Мой оппонент не умеет достойно проигрывать. Он неудачник», — поделился Байден.

Он считает, что после проигрыша на президентских выборах в США в 2020 году у Трампа «что-то сломалось», поэтому он баллотируется ради мести.

Трамп на своем выступлении в Далласе (штат Техас) заявил, что Байден является худшим президентом в истории Штатов, к тому же он отметил низкий IQ нынешнего лидера.

Он подчеркнул, что Байден «нечестен и является угрозой демократии».

Выборы главы государства пройдут в США 5 ноября этого года.