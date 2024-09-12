Байден надел бейсболку с надписью «Трамп»

сегодня в 06:38

Президент США Джо Байден на встрече с пожарными надел бейсболку с надписью «Трамп», пишет РИА Новости .

Это случилось во время выступления на пожарной станции. Американский лидер говорил о двухпартийном единстве страны после 11 сентября.

«В качестве жеста он дал кепку стороннику Трампа, который в поддержку того же духа предложил президенту надеть кепку Трампа. Тот ненадолго надел ее», — прокомментировал снимок представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа со своей стороны поблагодарил действующего хозяина Белого дома за поддержку.