Байден надел бейсболку с надписью «Трамп»
Фото - © Байден надел бейсболку с надписью «Трамп»/РИА Новости
Президент США Джо Байден на встрече с пожарными надел бейсболку с надписью «Трамп», пишет РИА Новости.
Это случилось во время выступления на пожарной станции. Американский лидер говорил о двухпартийном единстве страны после 11 сентября.
«В качестве жеста он дал кепку стороннику Трампа, который в поддержку того же духа предложил президенту надеть кепку Трампа. Тот ненадолго надел ее», — прокомментировал снимок представитель Белого дома Эндрю Бейтс.
Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа со своей стороны поблагодарил действующего хозяина Белого дома за поддержку.