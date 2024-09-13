Байден и Стармер 13 сентября примут решение по ударам ВСУ вглубь России

Решение по ударам ВСУ вглубь России примут в Белом доме 13 сентября

Президент США Джо Байден и британский премьер Кир Стармер 13 сентября обсудят снятие запрета на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь России, пишет РИА Новости .

Отмечается, что встреча пройдет в Белом дома и она организована для решения предоставления оружия Украине.

Ранее представитель Госдепа Ведант Пател заявил, что США пока не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ американским дальнобойным оружием вглубь российской территории.

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что если такое решение будет принято, это «будет означать прямое участие стран НАТО, США и европейских стран в конфликте на Украине».