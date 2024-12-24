Байден хочет нанести России «прощальный удар» санкциями

сегодня в 19:28

Об этом The Washington Post сообщили сразу четыре источника.

Рестрикции планируется принять до истечения полномочий Байдена, который управляет страной до 20 января. Принятие новых мер даст новому президенту Дональду Трампу больше рычагов давления на РФ.

Как считает один из собеседников, ограничения могут затронуть российский «теневой флот», перевозящий нефть, экспортеров черного золота, не попавших ранее в санкционные списки. Также могут отозвать банковские лицензии, которые позволяют обрабатывать платежи за энергоносители из РФ.

Экс-сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Питер Харрелл считает, что новыми санкциями Вашингтон планирует «двузначное уменьшение доходов Москвы от экспорта в течение 6–12 месяцев.

Высокопоставленный чиновник из президентской администрации рассказал, что санкции нужны для Украины, так как она должна быть «в наилучшей возможной позиции» для самозащиты и мирных переговоров.