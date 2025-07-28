Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров в интервью порталу Minval подтвердил свои предыдущие заявления о том, что около 40% населения Дербента составляют этнические азербайджанцы, сообщает РБК .

По его словам, эти данные взяты из открытых источников, включая Википедию, и соответствуют официальной позиции властей Дагестана.

Зульфугаров подчеркнул, что азербайджанцы являются коренным этносом для этой территории.

«Исторически тюркское население, как и представители других этносов, всегда было частью этого региона», — заявил он.

Дипломат раскритиковал своих оппонентов, назвав их «малообразованными националистами», которые путают понятия «нация» и «национальность».

Ранее экс-министр возмутился призывами некоторых россиян к азербайджанцам «уезжать в свой Азербайджан». Дербент, напомнил Зульфугаров, является древнейшим городом России с богатой многоэтничной историей, где азербайджанская община традиционно играла важную роль.