Азербайджан заявил о дружбе с Украиной и выделил ей помощь

Алиев заявил о дружбе с Украиной и выделил ей 1 млн долларов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о выделении 1 млн долларов Украине в качестве гуманитарной помощи. В указе Алиева на его сайте заявлено, что отношения между Баку и Киевом «развиваются на основе дружбы и партнерства», подтвержденных двусторонними соглашениями.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что республика оказывает гумпомощь разным странам, основываясь на идеях гуманизма. В указе говорится, что власти Азербайджана уже «несколько раз направляли гуманитарную помощь украинскому народу».

Алиев постановил выделить 1 000 000 долларов из резервного фонда страны и передать их Минэнергетики Азербайджана. Ведомству предстоит закупить электротехническое оборудование азербайджанского производства, после чего отправить его на Украину.

Ранее Азербайджан начал антитеррористическую операцию на границе с Россией.

