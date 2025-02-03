Азербайджан начал антитеррористическую операцию на границе с Россией

3 февраля Азербайджан запустил на границе с Россией комплексную антитеррористическую операцию под названием «Граница-Щит». Она продлится до 10 февраля, сообщает РБК со ссылкой на Azertag.

Операция направлена на пресечение деятельности транснациональных организованных преступных группировок, нейтрализацию их каналов поставки оружия, взрывчаток и наркотиков.

Мероприятие согласовано с РФ. МИД Азербайджана и России взаимодействуют друг с другом в этом вопросе.

На время проведения операции Азербайджан установит полицейские посты в ряде приграничных с Россией районов. С утра понедельника проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Как сообщает ИА «Красная весна» со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, благодаря мероприятию уже удалось задержать членов экстремистской группировки на территории Гусарского района. У них изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, а также материалы для изготовления взрывчатки.