Азербайджан готовит ответ на атаку якобы иранских БПЛА на город Нахичевань

Власти Азербайджана заявили о неизбежности ответных действий после инцидента с беспилотниками, которые, по их данным, были запущены с иранской территории по объектам в Нахичевани. Иранская сторона полностью отрицает свою причастность к случившемуся, сообщает Общественное Телевидение России .

Информация о применении беспилотников против Нахичевани появилась 5 марта. Согласно позиции азербайджанского внешнеполитического ведомства, запуск осуществлен со стороны Ирана. Один из дронов поразил здание международного аэропорта, расположенного примерно в 5 км от Нахичевани, второй упал неподалеку от учебного заведения в населенном пункте Шекерабад.

По данным агентства APA, еще несколько дронов могли упасть в иных районах, однако официального подтверждения этим сведениям не последовало. В результате атаки аэровокзал получил повреждения. Первоначально сообщалось о двух пострадавших, но позднее их число возросло до четырех человек, обратившихся за медицинской помощью.

Иранский посол сразу же был вызван для дачи объяснений в азербайджанский МИД. Тегерану планируется направить официальный протест и ноту. Баку потребовал провести срочное расследование инцидента и предпринять шаги для недопущения подобных ситуаций в будущем.

Если МИД говорил о праве на ответ, то министерство обороны страны выразилось более категорично, подчеркнув, что атака не останется без последствий. После происшествия Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело.

