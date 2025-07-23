Азербайджан, Армения и США согласовали план по «мосту Трампа», заявили на Западе

Баку, Ереван и Вашингтон согласовали меморандум о взаимопонимании по созданию Зангезурского коридора — транспортного маршрута, который должен соединить основную территорию Азербайджана с его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой (НАР) через юг Армении. В документе объект фигурирует как «мост Трампа», сообщает РИА Новости со ссылкой на испанское Periodista Digital.

«Нам удалось получить конфиденциальный документ под названием „Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора „Мост Трампа“. По словам наших источников, этот документ уже был одобрен в Армении, Азербайджане и США», — сообщило издание, ссылаясь на неназванных представителей армянской диаспоры во Франции, знакомых с членами правительства республики.

Periodista Digital также утверждает, что документ предусматривает реализацию проекта транспортного коридора протяженностью 42 километра. Он протянется через Сюникскую область на юге Армении, которую по-азербайджански называют Зангезуром. В меморандуме добавляется, что Ереван продолжит сохранять суверенитет над регионом.

Как пишет издание, Зангезурским коридором начнет пользоваться частная компания из США, которая уже получила необходимую лицензию.