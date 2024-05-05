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Axios: США приостановили поставки оружия Израилю впервые с 7 октября 2023 года

Американские власти приостановили поставки оружия Израилю впервые с момента атаки ХАМАС 7 октября прошлого года, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Axios.

«Израильские чиновники заявили, что поставка боеприпасов в Израиль была остановлена на прошлой неделе», — сказано в сообщении.

Отмечается, что подобное положение дел «серьезно обеспокоило» правительство еврейского государства.

Ранее советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США подпишут с Саудовской Аравией оборонное соглашение только при одном условии. Власти страны должны будут согласны нормализовать отношения с Израилем.