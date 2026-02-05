Axios: Россия и США договорились о дальнейшем соблюдении ДСНВ в Абу-Даби

Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник заявил, что на переговорах в Абу-Даби Россия и США договорились соблюдать условия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), сообщает РИА Новости .

По словам журналиста, стороны договорились придерживаться условий документа, несмотря на то, что он прекратил свое действие 5 февраля. Договоренность действует минимум на полгода, пока длятся переговоры.

«Информированный источник сказал, что практическим итогом стало то, что США и Россия согласятся соблюдать условия сделки еще как минимум шесть месяцев, в течение которых будут идти переговоры о потенциальной новой сделке», — написал Равид в соцсети Х.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет вести диалог с США по ситуации вокруг СНВ, если будут конструктивные ответы на инициативу о продлении ограничений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.