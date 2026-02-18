Axios: переговоры по Украине в Женеве могли «застопориться»
Трехсторонние переговоры РФ — США Украина, которые проходят в Женеве могли «застопориться», сообщает RT.
Об этом рассказал в соцсети Х журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на два источника.
По его словам, причиной этого стала якобы позиция помощника президента РФ Владимира Путина Владимира Мединского. Но журналист не раскрыл, о каких принципах идет речь.
17 февраля в Женеве прошел первый день переговоров по украинскому конфликту. Как отметил источник в российской переговорной группе, разговор между делегациями был очень напряженным.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.