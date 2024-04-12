Axios: Иран хочет ответить на атаку Израиля ограниченным образом

Иран собирается ограниченным образом ответить на израильскую атаку по консульству в Дамаске, заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан немецкой коллеге Анналене Бербок, пишет РИА Новости со ссылкой на Axios.

Министры провели телефонный разговор длительность 90 минут, в ходе которого обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Также они отметили, что дальнейшей эскалации в регионе не хочет никто.

«Амир Аболлахиан заявил своей немецкой коллеге в четверг, что Иран полон решимости отреагировать на бомбардировку Израилем его консульского здания в Дамаске на прошлой неделе, но сделает это "надлежащим" и ограниченным образом», — сказано в сообщении.

Однако неизвестно, что именно имелось в виду при разговоре об ограниченном характере ответа. Также Бербок передала это послание в Соединенные Штаты и предупредила о реакции Израиля на возможную атаку из Ирана.