В центре Вены участники памятных мероприятий ко Дню Победы организовали необычную акцию — включили песню «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой в исполнении певицы Елены Север. Об этом сообщила сама Захарова в своём Telegram-канале , приложив видео с события.

На кадрах видно, как под проникновенные строки («Как вы смели забыть ту войну?..») люди с советскими флагами и портретами ветеранов собираются у памятных мест. Акция прошла на фоне заявления экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая назвала способность россиян к доброте и прощению «особой силой» и сообщила, что отметит праздник у деревенского мемориала.

Этот эпизод стал символичным контрастом на фоне репрессий против празднования 9 мая в Прибалтике и некоторых других странах ЕС. В то время как в Латвии штрафуют за георгиевские ленты, в австрийской столице — одной из первых европейских столиц, освобождённых Красной Армией в 1945 году — память о подвиге советских солдат сохраняется на общественном уровне.

Песня Захаровой, содержащая строки «Вы хотели стереть эту память, но она проросла, как трава», в данном контексте звучит особенно актуально, подчёркивая неистребимость исторической правды вопреки политическим трендам.