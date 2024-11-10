Австрийский политик указала на цели украинских беспилотников в Москве
Кнайсль: украинские дроны пытались атаковать жилые районы в Москве
Беспилотники ВСУ были нацелены на жилые районы Москвы во время атаки в воскресенье, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, ее слова цитирует ТАСС.
«Все сегодняшние атаки дронов на территории России были направлены на жилые районы», — написала политик в своем Telegram-канале.
Она добавила, что это было самое ожесточенное нападение на Россию.
Ранее в воскресенье ВСУ нанесли массированный воздушный удар по гражданской инфраструктуре России. Все задействованные в атаке 84 беспилотника были ликвидированы. Пострадали пять человек.