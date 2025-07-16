В Шатуре и Рошале проверили точки общепита на предмет законности ведения работы

Рейд по точкам общепита, которые расположены в торговых объектах, провели в Шатуре и Рошале. Представители областного министерства сельского хозяйства и продовольствия совместно со специалистами шатурской администрации и сотрудниками правоохранительных органов проверили торговые объекты округа на предмет ведения законной деятельности. Проверяющих в первую очередь интересовало, кто осуществляет работу в палатках, поскольку в Подмосковье действует запрет на работу мигрантов в торговой сфере. Об этом сообщает пресс-служба администрация Шатуры.

«В ходе проверки были выявлены на рабочих местах граждане Узбекистана, Азербайджана, работающие без патента. Они были доставлены в отдел полиции. И на нестационарном торговом объекте были выявлены нарушения гражданина Таджикистана, который работал с патентом, но нарушал закон (КоАП РФ) — статью 18.17, запрещающую ему работать в общепите и в НТО. Данные граждане также были доставлены в отдел полиции», — пояснил консультант отдела нестационарной торговли министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Казанцев.

Представитель регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия напомнил, что с 1 января 2025 года на территории Московской области действует запрет на привлечение иностранной рабочей силы по патентам в сферах торговли алкоголем и табаком, уличного питания в торговых объектах, социальных услуг, а также спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании.

Иностранные граждане, которые желают вести торговлю, обязаны иметь российский паспорт или вид на жительство. Также у них должен быть специальный патент на работу в нашей стране. Ответственность за его отсутствие несет как сам мигрант, так и организация, в которой он трудоустроен.

Мигрантов, которых в ходе рейда сопроводили в шатурский отдел полиции, проверят по базам данных. Тех, у кого с документами все в порядке, отпустят, а в отношении других будут составлены административные протоколы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что все мигранты с просроченными патентами должны или легализоваться, или они будут депортированы.

«Еще одна задача — грамотно отработать переходный период до 30 апреля. По амнистии, которая действует, мигранты могут урегулировать свое пребывание, обратившись в полицию», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.