В Серпухове запустили новый автобусный маршрут в тестовом режиме

После перекрытия мостового сооружения в деревне Бутурлино округа Серпухов запущен автобусный маршрут 7К «мкрн. им. Ногина — пл. Ленина». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Общественный транспорт начинает движение от остановки «Ратеп», едет в д. Бутурлино с возвращением на «Ратеп», а затем следует на площадь Ленина. Это позволит жителям деревни быстро добраться до вокзала без следования по всему городу.

Расписание:

Отправление от остановки «Ратеп» 7:28, прибытие в Бутурлино в 7:45, на «Ратепе» — в 7:58;

Отправление от остановки «Ратеп» 11:39, прибытие в Бутурлино в 11:55, на «Ратепе» — в 12:10;

Отправление от остановки «Ратеп» 18:45, прибытие в Бутурлино в 19:05. Далее пассажиров везут до торгового центра «Волна» (ул. Войкова, 32).

Автобусный маршрут запущен в тестовом режиме. В течение двух недель будет проведен мониторинг пассажиропотока и обращений серпуховичей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.