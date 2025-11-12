сегодня в 18:08

Авария произошла на единственной на Украине урановой шахте

Авария произошла на урановой шахте Ингульская в Кировоградской области Украины. Судьба двух работников до сих пор неизвестна, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Минэнерго.

ЧП на предприятии случилось 11 ноября. Там произошел «прорыв гидроукладочной смеси и затопление горизонта в подземной выработке отработанного блока», указывает издание.

На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. Сведений о наличии пострадавших или погибших в статье не приводится.

Отмечается, что шахта Ингульская — единственное украинское предприятие, на котором добывают природный уран.

