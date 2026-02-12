Atlantic: Зеленский предпочел боевые действия «плохому» миру

сегодня в 23:16

Владимир Зеленский заявил, что предпочел бы продолжение боевых действий «плохому миру», сообщают « Ведомости » со ссылкой на журнал The Atlantic.

Зеленский отметил, что предпочел бы вообще не заключать никакого мирного соглашения, чем заставить свой народ принять «плохое» решение.

Он добавил, что готов продолжать борьбу. По его словам, «Украина не проигрывает».

Ранее Зеленский отказалсяот проведения переговоров на территории России и Белоруссии. По его словам, этого вообще не может быть.

