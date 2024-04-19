Атаки Израиля больше носят символический характер - эксперт Халилов

Утром 19 апреля Израиль нанес «ограниченный» удар по территории Исламской Республики Иран. Политолог считает примечательным то, что Нетаньяху не решился брать ответственность за атаку в целях избегания дальнейшей эскалации в регионе, да и полноценным ударом запущенные дроны назвать сложно – сама атака носила больше символический характер.

«Обе страны сейчас действуют по принципу «око за око». Минувшая атака является неким сообщением для Ирана, что Израиль не готов к обострению ситуации в регионе, но ответ должен был быть, хоть и номинальным. Сам же Иран все еще не подтвердил причастность Израиля к ночной атаке», - сказал Халилов.

По словам эксперта, такой символический удар несет в себе два сигнала для иранской стороны. Во-первых, возможность Израиля атаковать даже центральные регионы страны. Во-вторых, отсутствие зеркальности в объемах атаки с целью заморозки серии ответных ударов.

«Очевидно, что высокопоставленные политические фигуры обоих государств не могли не ответить на «агрессию» недружественных для них стран. Данный ход со стороны Израиля дает возможность Ирану решить, развернуть полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке или же снизить напряженность в регионе. Сейчас израильская сторона «сравняла счет», мяч на стороне Ирана», - добавил политолог.