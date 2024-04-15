Артиллерист ВС РФ рассказал об уничтожении Leopard 2 первым же снарядом

Артиллерист Сергей Лазаренко, который в ходе СВО уничтожил немецкий танк Leopard 2, рассказал, что подбил машину первым же выпущенным снарядом, сообщает Минобороны .

Выход вражеской машины зафиксировал разведывательный беспилотник «Орлан». Военнослужащие быстро заняли позицию, навелись и выстрелили. Попадание произошло с первого раза.

«Горит как спички... Они с первого попадания горят. Говорят, у них броня какая-то», — пояснил Лазаренко.

Артиллерист сначала сам не поверил, что был уничтожен именно немецкий танк, однако после ему показали подтверждение на видео. Отмечается, что Leopard 2 подбили из самоходки «Мста-СМ2».