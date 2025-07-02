В Подмосковье спасли 1,7 тыс новорожденных с экстремально низкой массой тела

С начала года врачи-неонатологи Московских областных родовспомогательных учреждений спасли почти 1,7 тыс. новорожденных, появившихся на свет раньше срока, в том числе с экстремально низкой массой тела. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Родовспомогательные учреждения Московской области оборудованы современной медтехникой необходимой для оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока. С начала этого года врачи-неонатологи спасли почти 1,7 тыс. новорожденных, рожденных раньше срока, из них 115 с экстремальной и очень низкой массой тела — менее 1,5 кг», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В Подмосковье создана трехуровневая система родовспоможения, в том числе работают 6 перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии, где оказывается высококвалифицированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная. Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.