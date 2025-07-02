В Подмосковье подали более 500 заявлений на жилищные сертификаты за месяц

В течение первого месяца действия программы по расселению аварийного жилья в Подмосковье подано 503 заявления на получение жилищных сертификатов. Заявки поступили из 37 округов, больше всего — из Шатуры (111), Щелкова (55), Каширы (26), Коломны (22) и Королева (20), сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Сертификат позволяет переехать из аварийного дома в новостройку всего за месяц. Государство выкупает жилье по цене 174,8 тысячи рублей за квадратный метр, при этом выплата производится как минимум за 28 квадратов», — пояснил министр стройкомплекса Подмосковья Александр Туровский.

Чтобы получить сертификат, нужно выполнить три условия: дом должен быть признан аварийным и включен в госпрограмму; жилье должно быть в собственности до даты признания аварийности (исключение — наследство); у заявителя не должно быть другого жилья на момент признания дома аварийным.

Заявления принимаются до 1 августа 2025 года в администрациях муниципалитетов. Сертификат необходимо реализовать до 1 октября, выбрав квартиру в новостройке в любом округе области и переехав в благоустроенное жилье.

Для консультаций по условиям программы работают телефоны горячей линии Минстроя: 8 (926) 611-93-33, 8 (925) 241-75-24, 8 (925) 241-13-52.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.