Более 4 тыс зрителей побывали на выступлениях подмосковного балета в Крыму

В конце июня Московский областной государственный академический театр «Русский балет» им. В. М. Гордеева совершил гастрольное турне по городам Республики Крым и Краснодарского края. Завершающее выступление состоялось на сцене нового концертного комплекса «Геленджик Арена» показом балета «Дон Кихот». Перед жителями и гостями Геленджика артисты «Русского балета» выступили впервые, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В течение десяти дней балет Л. Минкуса «Дон Кихот» в постановке художественного руководителя театра, народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, кроме Геленджика, увидели в Севастополе, Ялте, Евпатории, Симферополе и Феодосии. Всего выступления артистов собрали более 4 тысяч человек.

Очередные гастроли по городам юга России по традиции уже намечены на Рождественские каникулы.

Прошедшие гастроли отметились целой плеядой успешных дебютных выступлений. В главных партиях станцевали Гликерия Мурашкина (Китри), молодого Дон Кихота впервые исполнил Александр Зубов, в партии красавца Эспады выразительно показали себя Алексей Рыбин и Алексей Еров, в сольной партии Амура блеснули Алла Валиева и Ольга Казинова, в партии уличной танцовщицы ярко дебютировала Анна Нуньес-Саранцева. За успешными вводами в спектакль новых исполнителей стоит продолжительная и кропотливая работа с каждым артистом педагогов-репетиторов, имеющих огромный сценический и педагогический опыт: заслуженной артистки РФ Светланы Устюжаниновой, заслуженного артиста РФ Дмитрия Проценко, заслуженной артистки РФ Яны Казанцевой, лауреата международных конкурсов Масами Чино.

Летняя гастрольная программа театра «Русский балет» продолжится в августе в Санкт-Петербурге, где с 10 по 17 августа он выступит на сцене Михайловского театра. Зрителям северной столицы будут представлены лучшие балеты классического репертуара театра «Лебединое озеро» и «Жизель» в музыкальном сопровождении Балтийского симфонического оркестра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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