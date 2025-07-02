«Заставляют унижаться»: абитуриентка ГИТИСа пожаловалась на гигантские очереди

Абитуриенты ГИТИСа по 6 дней стоят у ворот, чтобы попасть на прослушивание

Поступающие в ГИТИС жалуются на проблемы с организацией прослушиваний, большие очереди в приемную комиссию и на прослушивания, а также на отношение администрации вуза, сообщает Инфо24 .

25-летняя абитуриентка Дарья Плехова рассказала журналистам, что им с подругой пришлось 6 дней стоять у ворот института, чтобы попасть на вступительное испытание в мастерскую Николая Лазарева, в то время как ректор института Григорий Заславский в своем Telegram-канале написал, что все якобы прослушались.

«Какая нам разница на статистику, мы поступаем в этом году, и получается, что зря готовились с репетиторами. В отличие от других театральных вузов, таких, как Щепкина, МХАТ, ВГИК, Щукина, где все нормально с записью, только ГИТИС заставляет унижаться», — сказала девушка.

Возмущенные абитуриенты намерены писать обращение к президенту России Владимиру Путину: для многих это последний шанс поступить в вуз мечты.