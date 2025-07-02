Около 425 тыс человек прошли репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье

В Московской области жители от 18 до 49 лет могут пройти репродуктивную диспансеризацию. В ходе такой диагностики женщины могут пройти консультацию акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчинам доступна консультация врача-уролога. При необходимости они могут быть направлены на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«При планировании беременности парам крайне важно ответственно подходить к своему здоровью. В нашем регионе жители могут абсолютно бесплатно проверить свое репродуктивное здоровье, по полису ОМС. С начала года такое обследование прошли почти 425 тысяч мужчин и женщин», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Пройти репродуктивную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.