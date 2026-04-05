Армения оказалась перед выбором между Россией и Западом

Песков: Армения понимает, что не сможет одновременно быть в ЕАЭС и ЕС

Власти Армении понимают, что страна одновременно не сможет быть в ЕАЭС и Евросоюзе. При этом в Ереване считают, что ничего объединению не угрожает, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом « Вестей » Павлом Зарубиным.

Если что-то начнет мешать ЕАЭС, то армянские власти будут рассматривать ситуацию. Они оценят плюсы, минусы и примут на основе них решение, отметил Песков.

Пресс-секретарь президента назвал такую позицию Армении суверенной. Важно, что в Ереване понимают невозможность совмещения ЕАЭС и Евросоюзе.

Ранее портрет премьера Армении Николы Пашиняна сожгли во время митинга рядом с посольством страны в центре Москвы. Участники митинга пытались защищать Армянскую Апостольскую Церковь.

