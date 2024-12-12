Армения не может отказаться от границ советских времен, заявил Пашинян

Пашинян: отказ от границ времен СССР для Армении — это отказ от независимости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в соцсетях заявил, что отказ республики от границ, в которых она была признана во времена СССР, равносилен отказу от государственности и независимости. По словам политика, верность Армении своей международно признанной территории важна для безопасности ее жителей и «является буфером», сообщает Газета.ru .

Пашинян отметил, что республика стала независимой в пределах Советской Армении, и остальной мир признал ее суверенитет в этих границах.

«Не признавая точно нашу международно признанную территорию, мы открываем свои ворота для других», — добавил глава армянского правительства.

В начале октября Никол Пашинян говорил, что «согласованного контента» для подписания мирного договора с Азербайджаном достаточно. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на этот счет отмечал, что соглашение о мире подпишут, когда для этого будет все подготовлено.