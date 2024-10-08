Стало известно, когда Азербайджан и Армения подпишут мирный договор
Фото - © РИА Новости
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировали возможность подписания мирного договора между государствами, сообщает SHOT.
Политики рассказали, когда именно это может произойти. Так, по словам Алиева, мирный договор будет подписан, когда все будет согласовано. Он не стал уточнять, возможен ли такой вариант уже в этом году.
Премьер Армении же отметил, что «согласованного контента» для подписания договора уже сейчас достаточно.
Ранее МИД Армении заявил, что в проекте подготавливаемого мирного договора между Баку и Ереваном нет пункта о «возвращении» азербайджанцев. В ведомстве добавили, что СМИ слишком сильно «раздувают» данную тему, и она не поможет достичь Азербайджану собственных целей.