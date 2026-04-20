Армения будет стремиться вступить в Евросоюз

Армения будет стремиться вступить в Европейский Союз. Страна собирается проводить реформы, чтобы соответствовать критериям членства в ЕС, сообщает Armenpress со ссылкой на заявление премьер-министра Никола Пашиняна.

Он отметил, что Армения собирается официально обратиться в ЕС с заявкой на вступление в него, как полноправный член. Гражданская миссия Евросоюза, которая работает в государстве с 2023 года, по словам политика, внесла вклад в стабильность государства. В 2024-м начала действовать программа Евросоюза «Устойчивость и рост» для поддержки страны. Также Армения подписала Программу стратегического партнерства с Евросоюзом.

Республика собирается и дальше проводить реформы, нужные для вступления в ЕС. Работа будет вестись до достижения соответствия критериев.

При этом власти Армении осознают, что государство не сможет одновременно состоять в Евразийском экономическом союзе и ЕС. Пока нужные реформы будут совмещаться с членством в ЕАЭС, республика планирует развивать торгово-экономические отношения со странами-членами.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.