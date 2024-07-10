Архив США раскрыл просьбу Ельцина, касающуюся Украины и НАТО

Архив нацбезопасности США опубликовал запись беседы президента РФ Бориса Ельцина и американского лидера Билла Клинтона, касающуюся Украины и НАТО. Об этом сообщает РБК .

Ельцин в 1997 году высказал недоумение учениями США возле Крыма. Он отметил, что сближение Украины и Североатлантического альянса тревожит Россию, а Вашингтону нужно быть сдержаннее в отношениях с Киевом.

Комментируя крымские учения, Ельцин спросил, как бы Штаты отнеслись к маневрам РФ около Кубы.

Также глава государства предложил прописать в спецсоглашении с США, что РФ не будет претендовать на территории иных стран, а взамен заключает джентльменское соглашение об отказе принимать в Североатлантический альянс государства из постсоветского пространства. Этот документ будет непубличным.

Американский президент ответил, что понимает опасения Москвы и пытается перестроить организацию, чтобы она не угрожала РФ. Но Штаты, по его словам, не могут дать обещание не принимать в альянс постсоветские страны, так как такое решение помешает построить новое НАТО и новую Россию. При этом он предложил консультироваться по каждой стране с Москвой.

Как пояснил Клинтон, соглашение двух стран при его принятии не получится сохранить в тайне, так как в мире не может быть секретов. А подобное правило будет сигналом, что альянс все еще считает РФ своим врагом.