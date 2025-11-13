Бывший президент Молдавии и руководитель Социалистической партии страны Игорь Додон заявил, что для закрытия Русского дома в Кишиневе нет никаких аргументов и эту идею следует снять с повестки, сообщает «Царьград» .

«Правительство не представило никаких аргументов для ликвидации культурного центра. Было сказано лишь, что это политическое решение… Поэтому мы выступаем с инициативой исключить данный проект из повестки дня. Считаем, что принятие такого решения противоречит интересам большинства граждан Республики Молдова», — сказал политик.

По его словам, подобные культурные центры функционируют в 86 странах, включая 15 стран-членов Евросоюза. Как отметил политический деятель, Российский дом в Кишиневе ежегодно проводит более 800 мероприятий, в которых принимают участие десятки тысяч граждан Молдавии. Тем не менее, парламентское большинство, возглавляемое Партией действия и солидарности, отклонило предложение об исключении данного проекта из списка рассматриваемых вопросов.

Министерство иностранных дел Молдавии заявило о планах закрыть Русский дом 13 февраля, после того как на территории страны были обнаружены два упавших беспилотных летательных аппарата недалеко от границы с Украиной. Российское посольство назвало это решение очередным недружественным шагом, направленным на эскалацию напряженности, и подчеркнуло, что Москва не заинтересована в ухудшении двусторонних отношений.

