Аргентина может не выдать россиянина по запросу Украины

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Киев не предоставил документы на экстрадицию россиянина из Аргентины

Киев не предоставил своевременно документы на экстрадицию россиянина Игоря Чуркина из Аргентины на Украину по делу о госкредите, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката.

Украина подавала документы на экстрадицию Чуркина, которого считают виновным в незаконном получении бюджетных средств, но оснований для решения нет, указано в статье.

«Срок давно истек, и Украина не может объяснить, почему считает себя компетентной судить его», — заявил адвокат Чуркина Кристиан Рубилар.

На Украине считают, что Чуркин под залог активов ООО «Львовские автобусные заводы» взял крупный займ в госбанке и не вернул его.

Бизнесмен находится в Аргентине под подпиской о невыезде, уточняет агентство.