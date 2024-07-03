Аргентина может не выдать россиянина по запросу Украины
Киев не предоставил документы на экстрадицию россиянина из Аргентины
Киев не предоставил своевременно документы на экстрадицию россиянина Игоря Чуркина из Аргентины на Украину по делу о госкредите, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката.
Украина подавала документы на экстрадицию Чуркина, которого считают виновным в незаконном получении бюджетных средств, но оснований для решения нет, указано в статье.
«Срок давно истек, и Украина не может объяснить, почему считает себя компетентной судить его», — заявил адвокат Чуркина Кристиан Рубилар.
На Украине считают, что Чуркин под залог активов ООО «Львовские автобусные заводы» взял крупный займ в госбанке и не вернул его.
Бизнесмен находится в Аргентине под подпиской о невыезде, уточняет агентство.