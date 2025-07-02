Мытищинским выпускникам рассказали об онлайн-сервисах подачи документов в ВУЗы

Ребятам рассказали подробную информацию и преимущества сервиса.

«Сервис поступления в ВУЗ онлайн позволяет будущему студенту сравнить программы обучения, получить информацию о конкурсе и количестве бюджетных мест в интересующем учреждении. При этом все данные представлены на одном ресурсе и абитуриенту не придется искать их на сайтах учебных заведений», — отметил главный специалист МФЦ Мытищи Максим Смородинов.

Интуитивно понятный интерфейс портала и простой алгоритм действий делают процесс подачи документов максимально комфортным. На единой платформе представлены ведущие вузы страны, что существенно упрощает выбор образовательного учреждения.

Выпускница многопрофильной лингвистической гимназии № 33 Олеся Козлова отметила, что до участия в семинаре процесс поступления казался сложным и пугающим, однако после получения консультации все сомнения развеялись.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.