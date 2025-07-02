В Мытищах денежную компенсацию получили более 120 многодетных семей

Мытищинские многодетные семьи, стоящие в очереди на получение бесплатных земельных участков, могут воспользоваться альтернативной мерой поддержки — денежной выплатой в размере 400 тыс. рублей С начала 2025 года в городском округе Мытищи услугой воспользовались более 120 семей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

По словам начальника управления социальной защиты населения Александра Салагаева, денежные средства дают семьям больше возможностей: их можно использовать для погашения ипотеки, оплаты образования детей или покупки автомобиля.

Оформить выплату можно быстро и удобно через региональный портал госуслуг при условии, что семья уже стоит в очереди на получение земельного участка.

В Министерстве социального развития региона уточнили, что перед подачей заявления необходимо обновить информацию о составе семьи в администрации города, если произошли изменения. Также важно внимательно проверить правильность заполнения заявления. Подать заявление на выплату можно, перейдя по ссылке.

Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки можно получить по единому телефону горячей линии 122 (добавочный 6).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.