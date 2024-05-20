Аргентина лишилась испанского посла после оскорбления Миллея

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Мадрид отзывает своего посла в Аргентине из-за слов Милея о жене Санчеса

Мадрид отзывает своего посла в Аргентине из-за слов президента Хавьера Милея о коррумпированности жены испанского премьера Педро Санчеса, пишет РИА Новости .

Милей позволил себе публично обвинить жену премьера Санчеса в «коррумпированности» на одном из открытых мероприятий, указано в публикации.

«„Я объявляю, что только что отозвал нашего посла в Буэнос-Айресе для консультаций на неопределенный срок“, — заявил испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес, которого цитирует агентство.

Руководитель внешнеполитического ведомства в Мадриде подчеркнул, что слова Милея нарушают дипломатическую этику.