Аракчи заявил о потере доверия к США после израильской атаки

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Глава МИД Ирана посетит Москву для переговоров с Путиным

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил свой визит в Москву 23 июня для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает газета «Известия» .

В интервью NBC News дипломат раскритиковал действия США, заявив, что Вашингтон мог использовать переговорный процесс как «прикрытие» для подготовки израильского удара.

«Мы не знаем, как можем доверять им после этого. Их действия стали предательством дипломатии», — заявил Аракчи, комментируя недавнюю атаку Израиля.

Иранский министр выразил сомнения в возможности восстановления переговорного процесса с американской стороной, поставив под вопрос перспективы заключения соглашения в ближайшие две недели.

При этом Аракчи подчеркнул, что Тегеран открыт для диалога, но администрация президента США Дональда Трампа должна «продемонстрировать решимость» урегулировать кризис мирным путем.

Визит в Москву рассматривается как важный шаг в поисках альтернативных путей деэскалации ситуации.