Аплодисменты на красной дорожке: как Трамп встречал Путина

сегодня в 23:28

Телеканал CNN обратил особое внимание на невербальные сигналы во время первой за десятилетие встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа

Как отмечают эксперты по языку тела, их взаимодействие было «далеко от холодного» — напротив, жесты свидетельствовали о взаимной готовности к диалогу.

Так, Трамп, ожидая российского коллегу у трапа, несколько раз хлопнул в ладоши — жест, который аналитики интерпретируют как спонтанное проявление одобрения.Рукопожатие лидеров продолжалось около 6 секунд — дольше стандартного протокольного приветствия.

Направляясь к лимузину, президенты синхронно замедлили шаг, продолжая беседу и сели в один автомобиль — признак комфортного общения.

Дональд Трамп и Владимир Путин проводят переговоры 15 августа в Анкоридже на Аляске. Американские СМИ уже назвали встречу президентов «исторической».