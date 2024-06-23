AP: Киев пытается надавить на США для снятия запрета на удары вглубь РФ

Власти Украины пытаются надавить на Вашингтон, чтобы тот отменил запрет на удары ракетами ATACMS вглубь территорий России, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.

«Украинские представители власти давят на американских союзников, чтобы иметь возможность наносить удары по особенно важным целям внутри России с использованием ATACMS», — сказано в сообщении.

В украинском командовании, по информации агентства, считают, что руки ВСУ «остаются связаны» без возможности наносить удары вглубь РФ на 100-150 км дальнобойными ракетами. Снять подобные ограничения для Киева могут только «отчаянные условия на поле боя», сказано в публикации.

Ранее Вашингтон разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы. Однако целями Киева могут быть только объекты, угрожающие району Харькова. Запрет на применение ATACMS и иных средств дальнего поражения остается в силе.