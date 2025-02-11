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AP: глава Пентагона не объявит о помощи для Украины в ходе первой поездки в ЕС

В ходе своей первой поездки в Европу новый министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет не планирует анонсировать новый пакет военной помощи для Украины, сообщает американское агентство Associated Press .

Визит главы Пентагона в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе состоится 12 февраля. Также Хегсет в ходе своей первой поездки в Евросоюз не намерен проводить встречи с представителями киевского режима.

Как отметил неназванный американский чиновник, в рамках встреч с представителями стран Североатлантического альянса глава оборонного ведомства США намерен «больше слушать».

12 февраля в Брюсселе также состоятся встреча в формате «Рамштайн» и встреча министров иностранных дел стран Евросоюза и Украины.

Ранее издание The New York Times сообщало, что отправка миротворцев ЕС на Украину после окончания конфликта «наверняка станет центральной темой» ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.