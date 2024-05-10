Запад превратил Украину в лабораторию по уничтожению исторической памяти и «перевоспитал» целое поколение людей, считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит РИА Новости .

Противники России пытаются исказить события Второй мировой войны и пересмотреть ее итоги. «Псевдоисследователи» на Западе, по словам дипломата, ставят СССР на одну доску с гитлеровской Германией, приравнивают жертв к палачам, сносят памятники и так далее.

«Наши геополитические оппоненты по сути превратили Украину в лабораторию уничтожения исторической памяти. Целое поколение людей перевоспитали там в течение многих лет, заставляя отказываться от своих корней и наших общих героев ради одного — натравления против России. Мы должны не допустить повторения прежних ошибок», — призвал Антонов.

Посол добавил, что общей задачей россиян является борьба против ростков «коричневой чумы» за мир и безопасность. Они уже дали всходы как на Украине, так и в некоторых странах Европы. Также Россия должна бороться против всех попыток оправдания нацистских преступников и их приспешников.

«Уверен, что проводимая нашей страной специальная военная операция расставит все на свои места. Мы победим», — резюмировал Антонов.