Выделение очередного пакета американской помощи Киеву перед саммитом НАТО следует цели показать непреклонность в отстаивании разваливающегося мирового порядка, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит Telegram-канал дипмиссии.

Выделение очередного пакета американской помощи Киеву перед саммитом НАТО следует цели показать непреклонность в отстаивании разваливающегося мирового порядка, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит Telegram-канал дипмиссии.

Администрация США, по его словам, продолжает курс на войну. Вашингтон питает иллюзии касаемо «стратегической победы» над Россией, а предложения президента Владимира Путина по урегулированию постоянно отвергаются.

«Главное для здешних политиков — продемонстрировать накануне вашингтонского саммита НАТО непреклонность в отстаивании разваливающегося мирового порядка, основанного на американских правилах. При этом, цена такой Пирровой победы в расчет не принимается», — сказал Антонов.

Посол считает, что руководство США «запуталось в своих же сетях интриг и санкций», которые при этом не смогли помешать действиям РФ и прочих независимых государств. Штаты, по его словам, тянут на дно политику и экономику «всесильного» Запада. Также Антонов назвал бесперспективным проектом «накачку агонизирующего режима Зеленского» смертоносным оружием.

«По сути — это поощрение киевских террористов к совершению новых преступлений. Очевидно, что новые американские вооружения не снизят накал нашей борьбы за освобождение Украины. Приведут лишь к новым жертвам среди мирного населения, включая женщин и детей», — добавил он.