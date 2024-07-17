Андрей Воробьев представил исполняющего обязанности главы Шатуры Прилуцкого

«Мы реализуем ряд мероприятий в Шатуре. Они касаются и ливневок, и благоустройства, и по ЖКХ очень серьезная тема. Вы работали первым заместителем и знаете территорию. Очень рассчитываю, что команда, которую вы соберете, обеспечит еще и все, что связно с тогами, контрактными мероприятиями», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства области и главами округов.

По его словам, очень важно, чтобы такие мероприятия были в каждом муниципалитете понятны, прозрачны и соответствовали норме закона.

Ранее глава городского округа Шатура Алексей Артюхин написал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Свое решение он озвучил на внеочередном заседании Совета депутатов горокруга.