Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил экс-главу Химок Дмитрия Волошина и отметил, что тот работал результативно.

Как рассказал Андрей Воробьев, Дмитрий Волошин, который с 2016 года возглавлял округ, переходит на другую ответственную работу. Временно обязанности главы исполняет Елена Землякова.

«Дмитрия Владимировича хочу поблагодарить. Он добросовестно работал, результативно работал», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

При Волошине в Химках реализовали сотни социально значимых проектов. Одно из его ключевых достижений на посту — увеличение территории горокруга в 2,5 раза. В 2023 году к Химкам присоединились земли Солнечногорска. Это 36 населенных пунктов в составе двух крупных поселений — Луневское и Кутузовское.