Андрей Воробьев обсудил сотрудничество с Акимом Алматинской области Казахстана

Встреча прошла в преддверии бизнес-форума предпринимателей Алматинской и Московской областей. В ней также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев.

«Мы очень рады, что вы нашли время для посещения Московской области, нашей любимой России, для того, чтобы обсудить разные сферы сотрудничества. Знаю, что вы были в одном из подмосковных индустриальных парков. Все, что касается нашего взаимодействия, мне кажется очень интересным — мы можем учиться друг у друга, перенимать опыт. Со своей стороны всегда рады видеть ваши компании у нас. Не случайно сегодня проводим первый такой бизнес-форум. Да, он локальный, но сила его в том, что здесь присутствуют конкретные предприятия, которые уже работают в Московской области или планируют», — сказал Воробьев в разговоре с Султангазиевым.

Он отметил, что Подмосковье радуется возможности продолжать партнерские отношения, которые демонстрируют лидеры двух стран, на своем — региональном уровне. Губернатор выразил надежду на то, что все те проекты, которые вынашивают казахстанские предприниматели, будут реализованы в регионе, а подмосковные компании также будут свободно себя чувствовать, занимаясь предпринимательской деятельностью в Казахстане.

Члены делегации Алматинской области посетили индустриальный парк «Есипово» в г. о. Солнечногорск, где познакомились с форматом «Лайт индастриал». Он позволяет запустить производство за три месяца.

Султангазиев отметил схожесть Алматинской области и Подмосковья: регионы находятся внутри больших агломераций, население в них растет, структуры экономики тоже перекликаются.

«Есть заинтересованность нашего казахстанского бизнеса развиваться здесь, и точно также есть и обратная ситуация, кода бизнес Московской области хочет расширяться на территории Алматинской области - в производстве, логистике», – сказал Марат Султангазиев и пригласил губернатора приехать к ним в регион с ответным визитом.

За последние 5 лет объем товарооборота Московской области с Казахстаном вырос более чем в 1,8 раза. В прошлом году производители из нескольких округов заключили 177 экспортных контрактов и вышли на рынок республики. Это Серпухов («Никатор», гранулы для изделий из пластика), Лосино-Петровский («Царицыно Эталон», мясная продукция), Раменский («СТС-Геосервис», нефтегазовое оборудование), Люберцы («Европродукт» пищевые ингредиенты и соусы), Сергиево-Посадский («ЭкоТехнологии», ЛКМ и средства защиты древесины) и др.

В Подмосковье есть шесть особых экономических зон, 72 индустриальных парка, 19 технопарков. Это самая развитая индустриальная инфраструктура в России. Регион готов оказать всю необходимую поддержку казахстанским инвесторам.

Например, сейчас на территории ОЭЗ «Дубна» готовится к реализации проект компании «Навифарм» (Казахстан-Россия). Это производство лекарственных средств, которое позволит создать 200 рабочих мест и привлечь 2 млрд инвестиций. Ожидается, что 1-ая очередь будет запущена до конца 2027 года. Еще одна крупная казахстанская компания подбирает площадку для строительства кластера по производству продуктов питания.

АО «Щелково Агрохим» запустило цех по расфасовке агрохимической продукции в Акмолинской области. А компания DoorHan из Одинцовского г.о., которая производит и поставляет полнокомплектные модульные здания, разместила свои производственно-складские комплексы сразу в нескольких городах – Алматы, Актобе, Астана. Также долгосрочное сотрудничество с Казахстаном с 2013 года ведет компания «Каланча» (Сергиево-Посадский г.о.), специализирующаяся на оборудовании газопорошкового пожаротушения.