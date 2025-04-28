Андрей Воробьев назвал главные задачи совместной работы с Узбекистаном

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мерзиеевым обозначил главные задачи совместной работы. Глава региона заявил о важности развития экономики и всего, что связано с образованием детей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Встреча делегаций прошла в рамках V Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Узбекистане. Воробьев отметил, что рад участвовать в мероприятии. Он напомнил, что старт плодотворному сотрудничеству дал Форум регионов под руководством президентов двух стран. В рамках ИННОПРОМА обсуждаются конкретные проекты, реализованные в Самаркандской, Ташкентской, Андижанской областях и в Подмосковье.

«Это практическое сотрудничество, которое дает рабочие места, технологии, новые предприятия. Спасибо федеральному правительству и Минпромторгу России за поддержку наших проектов. Наша задача — совершенствовать экономику, развивать ее, а также все, что связано с образованием наших детей, обменом опытом. Это уже происходит на базе наших флагманских школ. А в Ферганской области будет создан детский центр подобный нашему ДКЦ им. Рошаля. И в мае открываем выставку музея Савицкого. Президент Узбекистана поддержал, чтобы она была проведена у нас», — заявил Воробьев.

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Подмосковные предприятия в Узбекистане

Товарооборот между Подмосковьем и Узбекистаном вырос почти вдвое за 5 лет. В 2024 году фармацевтическая продукция региона составила 50% от всего российского экспорта в Узбекистан. Мерзиеев посетил стенд с предприятиями Московской области.

Одно из них — завод «Метровагонмаш» в Мытищах. За 5 лет он поставил для Ташкентского метрополитена 164 современных вагона. 104 из них были сделаны полностью из отечественных материалов. Компания «Щелково Агрохим» в СЭЗ «Ургут» Самаркандской области открыла новый завод, обеспечивающий страну химическими средствами защиты растений.

Завод в городе Нуравшон Ташкентской области купила компания «Черноголовка». Она производит бутилированную воду и безалкогольные напитки, а в планах еще и производство продуктов питания. Компания «Деловое партнерство» (BIENNALE) в начале этого года запустила в Ташкентской области завод, который выпускает фруктово-ягодные наполнители и перерабатывает фрукты.

В Андижанской области «Люберецкий завод Монтажавтоматика» планирует запустить изготовление мощных силовых трансформаторов для промышленных предприятий. Компания «Никатор» открыла филиал в Ташкенте. В следующем году она планирует производство меловых наполнителей в Самаркандской области.

Развитие промпредприятий в Подмосковье

Сейчас в регионе действуют 6 ОЭЗ, 72 индустриальных парка с готовой инфраструктурой, еще 27 находятся на разных этапах создания. В этом году появятся 4 государственных ИП в формате «Все включено» в Раменском, Дмитровском, Ленинском округах и Жуковском. Там реализует свой проект компания SPZ-Bearings из Андижана. В ИП «Титан» запустят производство подшипников, которые использует РЖД. Воробьев подчеркнул, что предстоит реализация большой программы поиска новых проектов.

«Мы заинтересованы в том, чтобы узбекские предприятия, которые имеют потенциал дальнейшего экспорта, были представлены у нас. Важно, чтобы в индустриальные парки, которые мы строим, также приходили самые конкурентоспособные. Один из них заходит в наш ИП „Титан“ — это производитель подшипников (очень востребованный элемент для машиностроения). Мы ждем и уверены, что подобных проектов будет больше. Также мы благодарим наших предпринимателей, которые принимают решение по расширению своего бизнеса и чувствуют себя здесь (в Узбекистане) уверенно», — заявил глава Подмосковья.

Сотрудничество в сферах образования и здравоохранения

40 школьников и 7 педагогов из Ташкентской области в прошлом году приехали в Московскую область для обмена практиками. Они познакомились с образовательными кластерами и флагманскими школами: гимназией им. Е. М Примакова в Одинцовском городском округе и Физтех-лицеем им. П. Л. Капицы в Долгопрудном. Были организованы мастер-классы и экскурсии, например, школьники ставили биохимические эксперименты и учились управлять квадрокоптерами.

В мае в Истре откроется совместная выставка собраний узбекского музея искусств им. И. В. Савицкого и музея «Новый Иерусалим». Здесь будет представлено около 80 экспонатов.

Активно идет обмен практиками в сфере здравоохранения. Врачи из НИКИ детства сотрудничают с Республиканским специализированным научно-практическим медцентром педиатрии в Ташкенте, а МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского — с ведущими медуниверситетами республики. Каждый год проходят конференции с экспертами, реализуются научные работы, конкурсы молодых специалистов и т. д.

В том числе подмосковные специалисты участвуют в открытии орфанного центра. Узбекистанские коллеги используют опыт Подмосковья в Фергане в рамках создания детского клинического центра, аналогичного ДКЦ им. Рошаля в Красногорске.