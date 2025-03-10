Андрей Воробьев: главой Минэкологии Подмосковья станет Виталий Мосин

«Павел Александрович Бида перешел на другое место работы. Министром станет Мосин Виталий Владимирович», — заявил Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор выразил надежду, что новый глава Минэкологии будет четко реализовывать все экологические проекты, в том числе рекультивацию подмосковных мусорных полигонов.

Ранее Мосин занимал должность первого заместителя министра имущественных отношений Московской области.