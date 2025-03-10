Андрей Воробьев: главой Минэкологии Подмосковья станет Виталий Мосин
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Виталий Мосин возглавит министерство экологии и природопользования Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Павел Александрович Бида перешел на другое место работы. Министром станет Мосин Виталий Владимирович», — заявил Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Губернатор выразил надежду, что новый глава Минэкологии будет четко реализовывать все экологические проекты, в том числе рекультивацию подмосковных мусорных полигонов.
Ранее Мосин занимал должность первого заместителя министра имущественных отношений Московской области.